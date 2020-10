Exclusief voor abonnees Model deelt foto’s van partnergeweld: “Ik wil binnenkort niet lezen dat er een vrouw vermoord is en tot de vaststelling komen dat híj de dader is” Model deelt foto’s van partnergeweld op Twitter Inge Bosschaerts

04 oktober 2020

07u00 4 Elk uur stappen er in ons land drie vrouwen naar de politie om aangifte te doen van partnergeweld. Eén van hen is Anthonia Rochus. Het 21-jarige model was anderhalf jaar samen met haar ex, die haar vernederde en sloeg. Het resultaat van zijn laatste afranseling zette ze op sociale media: foto’s van haar gezicht vol builen en blauwe plekken. Het bericht werd massaal gedeeld. Dit is haar verhaal: “Mensen die dit niet zelf hebben meegemaakt, begrijpen vaak niet waarom je bij zo iemand blijft.”

How it all started, and how it all ended. Misschien heeft u de nieuwste internet-hype ook al wel zien passeren op sociale media. Mensen delen twee foto’s: eentje die toont hoe het allemaal begon, en eentje die laat zien hoe het verhaal is afgelopen. Meestal eindigen de verhalen goed, en zien we eerst een oude, vergeelde foto van een verliefd stel pubers, en daarna een recente foto van datzelfde stel vandaag: als gelukkig getrouwd koppel met de kinderen op schoot.



Anthonia Rochus, een 21-jarig model uit Lier, deelde afgelopen weekend ook háár ‘toen en nu’-foto’s. Eerst een vakantiekiekje van haar en haar ex-vriend. Ze staan er arm in arm op, dolverliefd. De foto kan zo dienst doen als een romantische postkaart. Maar het vervolg is allesbehalve romantisch. Want de tweede foto toont Anthonia vandaag, als slachtoffer van partnergeweld. Met een gezicht vol builen en blauwe plekken, en rode ogen die dik staan van het huilen. “Dit is mijn before and after”, schrijft ze erbij. “Geen happy story, geen groot geluk. Wel pijn en verdriet. Ook dit is hoe het kan gaan.”

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

