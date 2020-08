Mode Unie: “Versoepeling individueel shoppen komt soldenverkoop onmiddellijk ten goede” HLA

25 augustus 2020

09u12

Bron: Belga 3 De uitbreiding van het verplichte individueel shoppen waartoe de Nationale Veiligheidsraad vorige week besliste, is de soldenverkoop meteen ten goede gekomen. Dat meldt Mode Unie dinsdag, nadat het sinds maandag mogelijk is om per twee te winkelen.

"Uit een bevraging bij zelfstandige modewinkeliers kunnen we vaststellen dat deze versoepeling onmiddellijk effect heeft op de verkoop", zegt Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie. "We zien dat de veilige omstandigheden in de zelfstandige modewinkels vertrouwen geven aan de shoppers en dat per twee winkelen een grote drempel wegneemt."

De eerste drie soldenweken bewezen volgens Mode Unie dat het individueel shoppen een bijzonder negatief effect had op de modesector. Consumenten hadden door de negatieve berichtgeving van de overheid schrik om zich naar steden en winkels te begeven en door het verplicht alleen winkelen verdween bovendien de 'fun factor' volledig en hadden consumenten geen zin om solden te shoppen, klinkt het.

"Na de bijzonder moeilijke eerste drie soldenweken verwachten we dat dit het startschot is om de soldenverkoop toch nog wat te kunnen opkrikken in deze laatste week", aldus Delanghe. Mode Unie roept de consumenten op om hun zelfstandige modehandelaar te steunen en nu meer dan ooit lokaal te kopen.