Modderstromen in Dilbeek en Sint-Lievens-Houtem na hevige regenval: gemeentelijk rampenplan afgekondigd Frank Eeckhout Tom Vierendeels

23 mei 2018

20u25 1107 Het noodweer heeft op verschillende plaatsen lelijk huisgehouden. In Dilbeek (Vlaams-Brabant) werd het centrum door een combinatie van werken en noodweer in een mum van tijd herschapen tot een modderstroom. Enkele huizen liepen waterschade op.

"Onze zone kreeg enkele tientallen oproepen te verwerken, allen afkomstig uit Dilbeek en de deelgemeenten", zegt Alain Habils, woordvoerder bij de brandweerzone Vlaams-Brabant West. "Een zwaartepunt in de gemeente was er niet. Op verschillende plaatsen liepen kelders onder water of ontstonden er modderstromen op straat. Het is niet zo dat er hele straten blank kwamen te staan."

Ook het centrum van Dilbeek kreeg het zwaar te verduren, waar momenteel ingrijpende herinrichtingswerken aan de gang zijn. Door een ontbrekende wegbedekking en het ontbreken of nog niet goed functioneren van rioolputjes werden de Kasteelstraat en de Spanjebergstraat omgetoverd tot een kolkende rivier. De pompen die onheil moeten voorkomen konden het water door de wolkbreuk niet meer verwerken.

In Sint-Lievens-Houtem werd het gemeentelijk rampenplan afgekondigd nadat een wolkbreuk het centrum van de gemeente onder water had gezet. Vooral de bewoners van de Polbroek werden getroffen. Daar stroomde het water door verschillende woningen. "Nog nooit meegemaakt", klonk het bij de getroffen bewoners. "De toestand is wel onder controle", zegt burgemeester Lieven Latoir.

Amper een half uur duurde de zondvloed boven Sint-Lievens-Houtem maar dat was voldoende om het volledige centrum onder water te zetten. Verschillende straten staan blank en zijn volledig afgesloten voor alle verkeer. "Vooral het Marktplein, de Edgard Tinelstraat, Polbroek en Espenhoek kregen het hard te verduren. Omdat de hulpdiensten overstelpt werden met oproepen hebben we het gemeentelijk rampenplan afgekondigd."

"Daardoor konden we de hulpverlening beter regelen en hulp inroepen van omliggende brandweerkorpsen en politiezones. Omdat ook enkele woningen onder water liepen, voerde de brandweer zandzakjes aan. Het water trok vrij snel weg maar liet een modderspoor achter van enkele centimeters dik. Het gaat zeker nog tot een stuk na middernacht duren voor alles opgeruimd is", verwacht burgemeester Lieven Latoir.

Er werd een gemeentelijk noodnummer geactiveerd in Sint-Lievens-Houtem op 053/60.72.46. Het gemeentebestuur vraagt wel om bij erg urgente wateroverlast naar het nummer 112 te bellen.

Het KMI had ook vandaag gewaarschuwd voor hevige lokale onweders, die gepaard kunnen gaan met hagel en wateroverlast. Daarom kondigde het KMI net zoals gisteren code oranje af voor West- en Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Ook het noodnummer 1722 werd geactiveerd en blijft nog tot zeker morgenochtend actief. Wie schade oploopt door het onweer, belt het best naar dat nummer en niet naar 112.