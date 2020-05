Exclusief voor abonnees Mocromaffia, de gebruikers in Antwerpen aan het woord: "Als je 24 bent, en je hebt alles qua seks en drugs al gezien en meegemaakt, wat blijft er dan nog over?"

Exclusieve voorpublicatie uit het boek ‘Drugs. Antwerpen in de greep van de Nederlandse drugssyndicaten’

TMA

29 mei 2020

08u31 2 In zijn boek ‘Drugs. Antwerpen in de greep van de Nederlandse drugssyndicaten’ laat onderzoeker Teun Voeten niet enkel stemmen uit het milieu aan het woord, maar komen ook de slachtoffers, de drugsverslaafden, aan bod. Zo getuigt WK over het verwoestende effect van crystal meth op de gayscene. ‘Een deel sterft aan de een of andere lichamelijke aandoening, een groter gedeelte door zelfmoord.’ Zelf verloor hij ook al een partner ten gevolge van een hartstilstand: ‘Complete uitputting na drie dagen chemsex op de crystal meth.’ Bij MAT ontspoorde het druggebruik volledig toen hij een baantje in de horeca te pakken kreeg. ‘Iedereen in de horeca gebruikt coke. Achter in de keuken hadden we de lijntjes klaarliggen. Het begon eerst in het weekend, toen elke dag. Wel 5 gram per week.’

Het zijn twee van de vele getuigenissen uit het boek ‘Drugs. Antwerpen in de greep van de Nederlandse drugssyndicaten’ van Teun Voeten, die daags na een dubbele granaataanslag in zijn straat in Deurne-Noord een mailtje stuurde naar burgemeester Bart De Wever (N-VA) met een onderzoeksvoorstel. ‘Hoe is Antwerpen in de greep geraakt van de Nederlandse drugssyndicaten? Dat is dit boek geworden.’ De bewuste getuigenissen lees je hieronder in een exclusieve voorpublicatie.

