Exclusief voor abonnees Mocromaffia, de dealers in Antwerpen aan het woord: "Ik verdiende 25.000 euro per maand. Het ging allemaal op aan dure kleren, auto’s, hoeren en vakanties. Het kon niet op” Exclusieve voorpublicatie uit het boek ‘Drugs. Antwerpen in de greep van de Nederlandse drugssyndicaten’ TMA

28 mei 2020

12u30 6 De ene is een Vlaamse jongeman van eind de twintig, die op jonge leeftijd is gaan gebruiken en dealen en op een gegeven moment ook overvallen begon te plegen: “Toen ik met pistool binnenstapte, voelde ik me net de bad guy uit een film. Ik wist dat die rol op mijn lijf geschreven was.” De andere is een 35-jarige Marokkaanse Belg die nu vast zit voor het dealen van coke en voor vluchtmisdrijf. Als voormalige dispatcher - een tussenpersoon die per telefoon de aanvragen ontvangt en dan koeriers de stad instuurt om pakjes coke af te leveren aan particuliere klanten - getuigt hij over zijn handel en wandel en zijn belangrijkste werkmiddel: zijn klantenlijst. ‘Soms word je klemgereden en van je telefoon beroofd, mensen proberen bij je in te breken en je telefoon te jatten, alleen om die klantenlijst te pakken te krijgen.’



Het zijn twee van de vele getuigenissen uit het boek ‘Drugs. Antwerpen in de greep van de Nederlandse drugssyndicaten’ van Teun Voeten, die daags na een dubbele granaataanslag in zijn straat in Deurne-Noord een mailtje stuurde naar burgemeester Bart De Wever (N-VA) met een onderzoeksvoorstel. ‘Hoe is Antwerpen in de greep geraakt van de Nederlandse drugssyndicaten? Dat is dit boek geworden.’ De bewuste getuigenissen lees je hieronder in een exclusieve voorpublicatie.

