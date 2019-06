Mobility Passport laat pendelaars 3 weken lang gratis Brussels mobiliteitsaanbod testen jv

03 juni 2019

20u22

Bron: belga 0 Vanaf woensdag kan elk bedrijf of individu drie weken lang gratis het hedendaagse mobiliteitsaanbod in Brussel ontdekken met een Mobility Passport. De campagne moet ervoor zorgen dat het uitgebreide aanbod aan vervoersmiddelen in de hoofdstad niet langer onbekend blijft voor Brusselaars en pendelaars.

"Als we het hebben over nieuwe mobiliteit denken veel mensen spontaan aan elektrische steps. Maar er zijn nog veel andere, minder bekende diensten zoals S-treinen van de NMBS, de nieuwe buslijnen van de MIVB, de coworking-ruimtes in stations of autodelen tussen particulieren ", zegt Ischa Lambrechts, Mobility Advisor bij de Brusselse Kamer van Koophandel Beci.

Het programma loopt van 5 tot 26 juni en is voorbehouden voor mensen ouder dan 21 jaar die in Brussel wonen of werken. De geregistreerde deelnemers, momenteel zijn dat er meer dan 300, worden uitgenodigd voor het lanceringsevenement woensdag in Tour et Taxis. Daar krijgen ze een Mobility Box met toegangscodes voor alle diensten en persoonlijke begeleiding om het beheerplatform van het programma te gebruiken via een mobiele app.

Het gebruik is gratis en leert de deelnemer nieuwe manieren om te bewegen via micro-trainingsmodules, quizzen en uitdagingen die toelaten punten te verzamelen. De deelnemers met de meeste punten kunnen mooie prijzen winnen.

Het Mobility Passport is een initiatief van de Brusselse Kamer van Koophandel Beci en Maestro Mobile, met ondersteuning van Brussel Mobiliteit en de Brusselse regering.