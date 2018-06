Mobiliteitsminister Bellot hekelt voorstel om NMBS te privatiseren TTR

12 juni 2018

15u32

Bron: Belga 0 Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) wil niet weten van het voorstel van zijn Open Vld-collega Alexander De Croo om de NMBS te privatiseren. In plaats van te praten over een privatisering - die niet aan de orde is binnen de regering - pleit hij voor modernisering, die overigens bezig is, repliceerde Bellot.

De Tijd meldt vandaag dat De Croo gisteren in een businessclub in Ukkel een pleidooi hield voor een privatisering van de spoorwegmaatschappij. De NMBS moet volgens hem "stappen vooruit zetten, zodat de kwaliteit verbetert en de reizigers weer tevreden worden. Dat kan enkel als een privépartner tot het kapitaal toetreedt". De Open Vld'er wil met de NMBS dezelfde weg opgaan als met Bpost en Proximus, aldus nog de krant.

François Bellot pleit in een uitgave over mobiliteit voor "modernisering, een nieuwe bedrijfscultuur, eenvoudigere structuren, een beter beheer, en dat alles ten dienste van de reizigers". Voor de mobiliteitsminister zijn waarden als "veiligheid, stiptheid en communicatie met de gebruikers" prioriteiten. Hij verwerpt het idee van een privatisering, dat in Groot-Brittannië heeft geleid tot hogere prijzen zonder dat dit de dienstverlening ten goede kwam. Bovendien bestaat het risico dat in dergelijk scenario de kleine en middelgrote lijnen verdwijnen, waarschuwt Bellot.

Modernisering

Voor François Bellot moet het openbaar vervoer een overheidsdienst blijven als het tot een echt alternatief voor de auto wil evolueren. Maar dat betekent niet dat de raad van bestuur niet zou kunnen opengesteld worden voor mobiliteitsexperts, zelfs uit het buitenland. Dat was ook een pleidooi van Alexander De Croo om meer expertise bij de NMBS binnen te halen.

De MR-minister benadrukt tot slot dat er deze legislatuur al heel wat gedaan is inzake modernisering van het spoor, en zeker meer dan door vorige regeringen. Hij verwijst daarvoor naar de stijging van de productiviteit, de organisatie van sociale verkiezingen, de gegarandeerde minimale dienstverlening, de investeringsenveloppe van 5,3 miljard euro of de aankoop van rollend materieel die geleid heeft tot een verhoging van het reizigersverkeer. "De twee bedrijven, Infrabel en NMBS, zijn bovendien winstgevend, wat toekomstige investeringen voor de reizigers mogelijk maakt", besluit François Bellot.