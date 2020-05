Mobiliteitsexpert Alexander D’Hooghe: "Gooi de markt open, zo hebben mensen meer keuzes om zich te verplaatsen”

“Gooi de mobiliteitsmarkt in Vlaanderen open want voor 80% van de mensen is openbaar vervoer nu geen betere optie dan hun privéwagen.” Dat is volgens Alexander D’Hooghe een manier om de mobiliteitsknoop - lees: de files - te ontwarren. Wat is daarvoor nodig: extra infrastructuur, het monopolie van De Lijn en de NMBS doorbreken? Onze journalist vroeg hem in het kader van #operatietoekomst hoe de overheid de omslag moet aanpakken.