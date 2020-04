Mobiliteitminister Lydia Peeters roept op om fietswinkels zo snel mogelijk te openen JG

22 april 2020

17u02

Bron: Belga 6 Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) doet een oproep aan de Nationale Veiligheidsraad om fietswinkels zo snel mogelijk te heropenen. Dat zei ze in een webinar georganiseerd door kenniscentrum Fietsberaad Vlaanderen. “Wanneer binnenkort de economische sectoren weer van start gaan, moeten vele werknemers zich opnieuw verplaatsen naar hun werk. We moeten ervoor zorgen dat ze blijven kiezen voor duurzame vervoersmodi”, aldus de minister nog aan Belga.

Volgens Fietsberaad Vlaanderen is het fietsverkeer flink gestegen sinds het begin van de coronamaatregelen. Dat tonen ook cijfers aan van Telraam, een project dat toestellen aanreikt aan burgers om het verkeer te meten vanuit hun eigen raam. Uit metingen van 800 dergelijke “telramen” blijkt dat het gebruik van auto’s is blijven dalen na de start van de coronamaatregelen, en er steeds meer naar de fiets werd gegrepen. Vooral het paasweekend bleek een populaire fietsperiode.

Om die trend aan te houden is het volgens de minister belangrijk dat fietswinkels bij het versoepelen van de maatregelen als een van de eersten kunnen heropenen. Zo blijven mensen gemotiveerd om te blijven kiezen voor duurzame verkeersmodi, klinkt het. Vandaag is het enkel mogelijk om op afspraak dringende reparaties te laten uitvoeren die noodzakelijk zijn om de veiligheid van het voertuig te garanderen.

Deelmobiliteit

Ook de sectoren in de deelmobiliteit, zoals deelsteps en -fietsen, moeten volgens de minister snel weer operatief zijn, mits het naleven van enkele hygiënemaatregelen. “Mensen zullen zeker in het begin nog huiverachtig staan tegenover het gebruik van openbaar vervoer, daarom is het belangrijk dat deze sectoren snel kunnen herstarten”, aldus minister Peeters nog.

Maar de manier waarop het openbaar vervoer opgestart kan worden, wordt ook bekeken. In opdracht van de Federale overheid en de werkgroep mobiliteit die de exitstrategie uit de coronacrisis moet uitwerken, wordt onderzocht in welke mate de capaciteit van het openbaar vervoer kan verhoogd worden, aldus de minister in een persbericht. Daarbij zal rekening worden gehouden met enerzijds de veiligheids- en gezondheidscriteria en anderzijds de heropstart van economische- en onderwijssectoren.

Suggesties

Om ruimte te creëren voor fietsers heeft Fietsberaad Vlaanderen enkele suggesties opgelijst voor steden en gemeenten, waaronder het verbreden van bestaande fiets- en voetpaden, het inrichten van tijdelijke fietspaden of schoolstraten en het weren van doorgaand verkeer op landbouwwegen. Peeters wil de suggesties bundelen en bekijkt daarbij ook welke ondersteuning voor de lokale besturen vanuit de Vlaamse overheid voorzien kan worden.