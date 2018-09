Mobilisering tegen racisme zondag voor justitiepaleis in Brussel AW

07 september 2018

15u23

Bron: Belga 4 Het Collectief tegen Islamofobie in België (CTIB) lanceerde vandaag de eerste 'Brusselse actieweek tegen haat en islamofobie'. Het (Franstalige) collectief roept op tot een samenkomst zondag van 10 tot 11.30 uur voor het Brusselse justitiepaleis om een halt toe te roepen aan de haat en het racisme. Want "trop is teveel", aldus de initiatiefnemers.

De mobilisatie zal aangegrepen worden om een interfederaal plan tegen racisme en discriminatie te vragen. "Na erg gewelddadige aanvallen in Schaarbeek, Luik, Oostende, Charleroi, Willebroek, Oudergem, La Louvière, Brussel, Mont-Saint-Guibert, Leopoldsburg, Anderlues, Evere, Aarschot, enz, zijn het stilzwijgen van onze regeringen of de misplaatste uitlatingen onaanvaardbaar. Het gaat niet langer om faits divers maar om een gevaarlijk fenomeen dat zich in onze maatschappij ontwikkelt. Elk jaar worden in België tientallen racistische en hatelijke agressies gepleegd, te vaak in onverschilligheid", klaagt de vereniging aan die in 2014 werd opgericht.

De samenkomst zondag wil alle vormen van racisme aanklagen, niet enkel islamofobie. "Wij willen iedereen samenbrengen die de fundamentele rechten respecteert", aldus Hajib El Hajjaji, ondervoorzitter van CTIB.

Dinsdag wordt de actieweek voortgezet met een conferentie van 14 tot 16 uur in het Brussels parlement, met als titel "Islamofobie, ontkenning of uitdaging?". Vrijdag wordt afgesloten met een steungala in het maritiem gemeenschapscentrum van Molenbeek.