Mobiele teams gaan corona bestrijden

06 juni 2020

05u00

Bron: Belga 0 De overheid bekijkt de inzet van mobiele teams om superverspreiders van het coronavirus te bekampen, zo meldt De Tijd zaterdag.

Het wordt steeds duidelijker dat het coronavirus zich via superverspreidingsevenementen snel kan verspreiden. Dat zijn bijeenkomsten waar veel mensen samenkomen en waar één besmette persoon in een keer een grote groep mensen kan aansteken.

Om te vermijden dat superverspreiders een tweede golf van coronabesmettingen veroorzaken, denkt de overheid onder meer aan de inzet van mobiele teams. De gewone manier van werken, waarbij contact tracers besmette personen opbellen en vragen met wie ze contact hebben gehad, volstaat immers niet in de strijd tegen superverspreiders.

Mobiele teams "worden naar de plaats of de organisatie gestuurd waar mogelijk sprake was van superspreading", legt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano in de krant uit. "Ze proberen in kaart te brengen wat er is gebeurd en na te gaan wie allemaal aanwezig was toen de besmette persoon op die plek was". De aanwezigen moeten dan allemaal geïsoleerd worden.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) bevestigt dat hij met de voorbereiding van die teams bezig is. Meer commentaar wil hij niet kwijt.

