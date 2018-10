Mo Ridouani: "'Goeiemorgen, burgemeester!', riep mijn zoon. Goed dat hij me eraan herinnerde" Mo Ridouani, eerste allochtoon die sjerp wint in Vlaanderen Dietert Bernaers

16 oktober 2018

08u58 0 De vader van Mohamed 'Mo' Ridouani was 17, toen hij aan de extreme armoede in het Rifgebergte ontsnapte en naar België kwam. Geen cent op zak, de taal niet machtig, maar met handen aan zijn lijf. Zondag werd de oudste van zijn zes kinderen de eerste allochtone burgemeester van een Vlaamse centrumstad. The American Dream, versie Leuven. Een verhaal waarin hamburgers een meer dan belangrijke rol spelen.

Ridouani: "Mijn vader streek begin 1970 in Leuven neer. Eerst is hij in de mayonaisefabriek van Vleminckx gaan werken, al snel kreeg hij een job als betonpolierder bij een aannemer uit Halen. Een zware job, vaak 's nachts, soms ook voor langere tijd in het buitenland, maar hij heeft tot zijn pensioen keihard gewerkt. Om ons, zijn zes kinderen, een beter leven te bieden. We woonden met drie gezinnen in één van de arbeiderswoningen in de Mussenwijk, centrum Leuven. Enkele huizen verder was buurtwerk De Straatmus gevestigd, geleid door Ingrid Pira, de latere Groen-burgemeester van Mortsel."

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN