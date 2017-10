MNM-dj Tom De Cock kleurt haar knaloranje, maar waarom? 21u44

MNM-dj Tom De Cock heeft zijn haar knaloranje laten verven. Niet omdat hij het zo mooi vindt, integendeel zelfs. De Cock wil in zijn programma 'Planeet De Cock' een lans breken voor meer zichtbaarheid in het verkeer.

"Het is echt heel lelijk", getuigt De Cock in Het Nieuwsblad. "Ik wilde iets dat bijna licht zou geven in het donker. Toen ik naar huis reed na het werk, merkte ik dat mensen vertraagden op de E40 om eens goed te kunnen kijken".

"Ik weet niet of dit er voor zal zorgen dat alle jongeren een fluohesje zullen beginnen dragen, maar ik weet wel dat ik het op z'n mist onthouden zou hebben mocht iemand als Peter Van de Veire vroeger zijn haar fluo-oranje gekleurd hebben".

Vorig jaar verloor De Cock een goede vriend na een auto-ongeval. Zijn dochtertje krijgt altijd een fluohesje aan. "Ik ben geobsedeerd door de veiligheid van mijn kind. Ik zou nog het liefst alle auto's doen stoppen zodat zij veilig kan oversteken", zegt De Cock. Hoe zijn dochter reageerde? "Ze heeft wel tien keer gevraagd: Vake, waarom is jouw haar oranje? Ik heb haar geantwoord dat ik heel veel worteltjes gegeten had, maar ze was pas tevreden toen ik haar zei dat het moest van mijn baas".