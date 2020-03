MIVB zoekt 2.000 mensen om nieuwe mobiliteitsapp te testen SVM

03 maart 2020

08u48

Bron: Belga 0 De MIVB is op zoek naar 2.000 mensen die de nieuwe MaaS-app willen testen. Dat kondigt de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij vandaag aan.

MaaS staat voor Mobility as a Service, en het platform moet in functie van de noden van de gebruikers een mobiliteitsoplossing op maat voorstellen. De bedoeling is verplaatsingen in de stad te vergemakkelijken en gebruikers aan te moedigen om alternatieven te gebruiken voor de privéwagen. Zowel openbaar vervoer, fietsdelen, steps als taxi's worden verzameld in de MaaS-app.

"Deze test zal toelaten om de mobiliteitsgewoontes van de gebruikers te analyseren: de neiging om minder de privéwagen te gebruiken, de bewustwording van het budget dat naar mobiliteit gaat, het testen van nieuwe vervoersmiddelen", klinkt het in het communiqué. "De test heeft eveneens als doel om een precies beeld te krijgen van hoe de app wordt gebruikt: de gebruiksvriendelijkheid, het beheer van de data, het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende operatoren,..."

Zes maanden

Kandidaten kunnen zich inschrijven op deze site. Ze worden geselecteerd op basis van verschillende criteria. Eind maart zullen de geselecteerde kandidaten verwittigd worden, de test start eind april/begin mei. Zeker zes maanden zullen ze de app kunnen testen.

"Met deze MaaS zet de MIVB een nieuwe stap naar de mobiliteit van de toekomst: een multimodale mobiliteit, die gemakkelijk toegankelijk is en nog aantrekkelijker dan voordien", zegt CEO Brieuc de Meeûs. De definitieve versie van MaaS wordt eind volgend jaar verwacht.