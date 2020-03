MIVB zet politie in tegen onnodige verplaatsingen op Brussels openbaar vervoer Belga

22 maart 2020

10u00 0 De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB heeft zaterdag opgemerkt dat er heel wat mensen gebruik maken van het tram-, bus- en metronetwerk voor niet-essentiële verplaatsingen. De politie en eigen veiligheidspersoneel van de MIVB zal zondag een extra oogje in het zeil houden.



De problemen deden zich zaterdag niet op alle lijnen voor, maar wel op twee tramlijnen: lijn 55 van Rogier naar Da Vinci en lijn 62 van Kerkhof van Jette en Eurocontrol. De MIVB merkte op dat er stevig gezondigd werd tegen de regel dat de burgers zich enkel mogen verplaatsen wanneer dat strikt noodzakelijk is. Hierdoor kan ook de sociale afstand in gedrang komen op het openbaar vervoer, want de MIVB voorziet dit weekend slechts de helft van haar normale aanbod.

Om tegen te gaan dat mensen zich zonder reden op het openbaar vervoer begeven, wordt zondag de Brusselse politie en het veiligheidspersoneel van de MIVB ingezet voor controles. De Brusselse openbaarvervoersmaatschappij doet via sociale media een extra oproep naar de reizigers om de regels te respecteren.

"Onze bestuurders en chauffeurs doen er alles aan om diegenen te vervoeren die het echt nodig hebben. Help ze door zowel de sociale afstand als het maximum aantal passagiers per voertuig te respecteren. Bedankt om je enkel te verplaatsen als dat strikt nodig is", zegt An Van hamme, woordvoerster van de MIVB.