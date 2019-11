MIVB telt 470.000 metroritten tijdens autoloze zondag in Brussel KVE

15 november 2019

18u19

Bron: Belga 0 De MIVB schat dat er tijdens de autoloze zondag van 22 september 470.000 ritten met de metro zijn geweest. Dat is 5 procent meer dan in 2018 en 73 procent meer dan op een normale zondag.

Dat blijkt uit het antwoord van Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) op een schriftelijke vraag van MR-parlementslid David Weytsman. Hij vroeg naar cijfers over het totale Brusselse openbaar vervoer en de kost voor de MIVB.

Maar cijfers over het aantal bus- en tramreizigers kon de minister niet geven omdat de reizigers geen vervoersbewijs hadden om te valideren aangezien het openbaar vervoer gratis was. Maar de MIVB schat het verlies aan inkomsten op ongeveer 130.000 euro op basis van de ticketverkoop op een normale zondag in september.