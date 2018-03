MIVB-station Herrmann-Debroux ontruimd voor verdacht pakket in metro HA

09 maart 2018

14u26

Bron: Belga 0

Het Brusselse metrostation Herrmann-Debroux is kort voor 14 uur ontruimd omdat er een verdacht pakket is aangetroffen in een metrostel. Dat zegt een woordvoerder van de MIVB. Het metroverkeer op lijn 5 is op politiebevel onderbroken tussen de haltes Delta en Herrmann-Debroux. Er worden vervangbussen ingelegd.

#mivbM5

Vervangen door M-bus

tussen #Delta en #Herrmann-debroux

Op politiebevel#mivb STIB-MIVB(@ STIBMIVB) link