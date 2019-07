MIVB past dienstregeling aan voor nationale feestdag kg

16 juli 2019

13u01

Bron: Belga 0 De Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB past op 21 juli haar dienstregeling aan. De reisweg van verschillende tram- en buslijnen wordt beperkt of omgelegd, bepaalde metrostations worden afgesloten, en een aantal bus-, tram- en metrolijnen zullen uitzonderlijk tot 1 uur 's ochtends rijden.

De nationale feestdag op 21 juli betekent in Brussel traditioneel het militair defilé, festiviteiten in het Warandepark en vuurwerk op het Paleizenplein. Om dat alles in goede banen te leiden, past de MIVB haar dienstregeling aan.

Omleiding

Zo wordt een aantal tram- en buslijnen volgende zondag beperkt of omgelegd. Tramlijnen 92 en 93 worden onderbroken tussen Louiza en Kruidtuin. Buslijn 27 rijdt niet tussen Merode en Zuidstation, buslijnen 29 en 63 rijden niet tussen Madou en De Brouckère en buslijn 33, die de boven- met de benedenstad verbindt, wordt niet uitgebaat. Het volledige overzicht van alle gewijzigde routes is te bekijken op de website van MIVB.

Metrostations gesloten

Daarnaast zijn bepaalde metrostations zondag volledig of gedeeltelijk afgesloten. Het station Park is volledig gesloten tijdens het militair defilé tussen 12 tot 17.30 uur, maar kan op andere tijdstippen ook afgesloten worden als de mensenstroom te groot wordt. De metro's blijven er wel rijden, maar houden geen halte in het station Park.



Bepaalde ingangen van de stations Kunst-Wet, Troon, Maalbeek, Centraal Station en Schuman blijven op bepaalde tijdstippen dicht. Het station Maalbeek is niet toegankelijk tussen 15 en 16 uur. En in het geval van hevige windstoten tijdens het vuurwerk 's avonds kan het station Troon ook dichtgaan.

Tot 1 uur ‘s nachts

Tot slot wordt ook de dienstregeling aangepast om de toeschouwers van het traditionele vuurwerk aan het Paleizenplein om 23 uur de kans te geven vlot terug te keren. De vier metrolijnen (1-5 en 2-6) en tramlijnen 3, 4, 8, 19, 32, 92 en 93 rijden uitzonderlijk tot 1 uur 's ochtends. Ook de buslijnen 29, 38, 49, 54, 66, 71 en 95 rijden langer dan normaal.

De MIVB raadt reizigers aan om de website www.mivb.brussels of de socialemediakanalen van openbaarvervoermaatschappij zondag te raadplegen voor realtime-informatie.