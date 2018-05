MIVB en minister Smet veroordelen argument over "illegale fietser" TT

11 mei 2018

14u01

Bron: Belga 194 De MIVB en Brusselse minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) veroordelen het argument van de advocaat van de openbaarvervoermaatschappij MIVB dat een aangereden fietser illegaal in het land was en het ongeval dus niet was gebeurd als hij er niet was. Ze eisen dat de advocaat het uit zijn pleidooi haalt.

Een advocaat van de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB had in zijn pleidooi voor de vrijspraak van een buschauffeur die een fietser aanreed, een opmerkelijk argument gebruikt. "De fietser was illegaal in het land en mocht daar niet rondrijden", viel te lezen in La Capitale.

"We veroordelen dit argument van het pleidooi en vinden het onaanvaardbaar. Intussen heeft de MIVB contact gehad met de externe advocaat en gevraagd alles te doen om dat argument uit het pleidooi te laten verdwijnen", stelt minister Smet.

Het ongeval gebeurde op 10 juli 2015, toen een buschauffeur van de MIVB links afsloeg op de Anspachlaan. Hij verleende daarbij geen voorrang aan een fietser die in de tegenovergestelde richting reed. De fietser had geen reactietijd meer om de bus te ontwijken en raakte gewond toen hij tegen de voorruit reed.

Dat de fietser illegaal in het land was, wilde de advocaat als argument gebruiken voor de vrijspraak van de buschauffeur. De advocaat wordt nu weliswaar teruggefloten. "De advocaat zal er alles aan te doen om de debatten te heropenen en dat uit het pleidooi te halen omdat we dat natuurlijk onaanvaardbaar vinden", stelt MIVB-woordvoerster An Van hamme.