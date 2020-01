Exclusief voor abonnees Mistlampen aan of uit? Dit zijn de do’s & don’ts Sven Ponsaerts

22 januari 2020

16u48 1 Wie vanavond of de komende dagen de baan op moet, is maar beter voorzichtig. Ook voor deze avondspits voorspellen de weermannen plaatselijk mist – een weerfenomeen dat eerder zeldzaam is, maar jaarlijks toch meerdere dodelijke slachtoffers eist. Wat doe je achter het stuur het best bij felle mist? En wanneer precies moeten die felrode (en voor velen storende) lampen ook weer aan, en uit?

Op onze wegen gebeuren jaarlijks zo’n 166 ernstige verkeersongevallen met gewonden in de mist. Daarbij laten gemiddeld zelfs zes weggebruikers het leven, zo blijkt uit cijfers van verkeersinstituut Vias uit de periode 2009-2018. Zien én gezien worden, is dus de zaak. Alle mistlampen aan dus? Of toch maar niet, want te storend?

