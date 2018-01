Miss België present op nieuwjaarsreceptie van Rutten: "Ze is 100 procent van ons" SVM

Bron: Belga 0 BELGA Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten kon voor de nieuwjaarsreceptie van haar partij rekenen op de aanwezigheid van premier Charles Michel. "Hij is le réformateur' (de hervormer; nvdr) die bewijst dat je met hard werken en resultaten het communautaire gedoe overstijgt", klonk het. Na haar toespraak maakte ook de kersverse miss België Angeline Flor Pua haar opwachting.

"Er zijn nog nooit zoveel mensen aan de slag geweest. Steeds meer hebben goesting om een eigen te beginnen. De motor draait. Jullie inkomsten gaan omhoog en de belastingen gaan omlaag", was de boodschap van de Open Vld-voorzitster. Het publiek kon haar boodschap erg smaken.

Rutten overliep het palmares van de federale en Vlaamse Open Vld-excellenties, elk op hun beurt kregen ze een open doekje. Terloops wees ze er ook op dat de volgende regering best evenveel vrouwen als mannen telt. Maggie De Block moet vandaag immers "bijna in haar eentje zorgen voor het genderevenwicht in de federale regering".

868 sollicitatiebrieven

Maar voor Open Vld is er nog veel werk aan de winkel. Rutten verwees naar de 58-jarige Roger die tevergeefs 868 sollicitatiebrieven verstuurde of May die als jobstudente enkel mocht afwassen omdat ze zwart was en uit het zicht van de klanten moest blijven.

Ze wees op de uitbreiding van het systeem van flexi-jobs en de 500 euro die onbelast bijverdiend kan worden, maar ze herhaalde ook het pleidooi van Open Vld voor een verlaging van de erfbelasting. "Onze opdracht voor 2018 is duidelijk. Ook dit jaar zullen we het verschil maken. In Europa. In België. In Vlaanderen. In alle steden en gemeenten. Met sterke ideeën en knappe realisaties", zweepte ze haar partijgenoten op.

Rutten pleitte tot slot voor respect voor elk individu en de identiteit van elk individu: "Je kan zijn wie je wil, je kan alles zijn. Piloot in opleiding, uit Borgerhout, van Aziatische afkomst en 100 procent van ons. Proficiat, Angeline, Miss België 2018", zei de voorzitster onder luid applaus. Enkele minuten na haar toespraak maakte de kersverse miss haar opwachting op de receptie.

BELGA Ook May Mudawi, de jonge vrouw die vanwege haar huidskleur geen klanten mocht bedienen in de Panos, was aanwezig.

