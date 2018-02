Misnoegde Clubfan betaalt boete van 4.732,69 euro voor stadionverbod met ... 3 emmers vol eurocentjes JHM

17 februari 2018

08u08

Bron: Eigen berichtgeving 306 Een kwade Clubsupporter uit Torhout heeft zijn frustraties over een volgens hem onterechte geldboete op originele wijze botgevierd. D.D. (25) kreeg vier maanden stadionverbod en liefst 4.732,67 euro boete na de derby tegen Cercle in augustus 2014.

“Buiten het stadion na de match passeerden enkele Cerclesupporters die begonnen te roepen tegen mijn vrienden en ik”, zegt D.D. “Ik maakte een wegwerpgebaar en dat was genoeg voor drie agenten om me in de boeien te slaan. Uren bracht ik in de cel door waarna ze op hun PV zetten dat ik autoruiten vernielde en klappen uitdeelde. Zo hard gelogen! In beroep werd ik vrij gesproken maar in hoger beroep kreeg de Staat toch gelijk. Mijn frustraties heb ik dan maar zo botgevierd", verklaart hij zijn opmerkelijke actie.

D.D. ging bij twee banken langs en vroeg het geldbedrag in eurocentjes van 1, 2, 5 en 10 cent. Drie volle emmers gaf hij nu af bij de deurwaarder. Goed voor meer dan 20 kilogram geld. “Die deed eerst moeilijk, maar aanvaardde het toch. Zelf moest ik het niet tellen, dat deed de bank voor me. En de deurwaarder? Die deed niet eens de moeite om het na te tellen. Een kinderachtige straf vraagt om een kinderachtige reactie. Al had ik best veel werk om alle papieren rolletjes te scheuren”, lacht D.D. Het stadionverbod zat de man intussen uit. Hij miste daardoor de wedstrijden tegen onder andere AA Gent en RSC Anderlecht.