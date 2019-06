Misnoegde brandweerlui komen op straat in Brussel kg

17 juni 2019

11u26

Bron: Belga 4 Een 250-tal brandweerlui houden deze voormiddag een betoging in Brussel. Dat meldt de Brusselse lokale politie. Volgens de politie gaat het om een spontane manifestatie en bevinden de betogers zich momenteel op de Emile Jacqmainlaan. De actie komt er na het plotse verdwijnen van de premies binnen het bezoldigingsregeling voor speciale teams van de brandweer.

"Net na de verkiezingen moesten we van de Brusselse regering vernemen dat de speciale teams zoals de alpinisten, de duikers en de brandweermannen die werken met explosieven, hun premies plots zien wegvallen. Op een gegeven moment moet het ophouden. Het is zeer vicieus wat de regering heeft gedaan en dat pikken de brandweermannen niet meer", vertelt Eric Labourdette, vakbondsman voor SLFP-VSOA.

Acties

Er staan deze week drie vergaderingen tussen de vakbonden en de directie op het programma: vandaag, woensdag en vrijdag. Tijdens die bijeenkomsten zullen de brandweermannen actievoeren, stelt de vakbond. De misnoegde Brusselse brandweermannen willen met hun dienstwagens kruispunten blokkeren.



"Er werd ons gezegd dat de statuten in oktober geblokkeerd zouden worden om dan in de maand juni een uitnodiging te krijgen voor het onderhandelen van nieuwe statuten, maar dat kwam er dus niet. Niemand wil geld verliezen en zeker niet via deze leugens", is vakbondsman Labourdette duidelijk.

