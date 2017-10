Mislukte overval op vrachtwagen koerierbedrijf GLS in Sint-Pieters-Leeuw Tom Vierendeels

Gangsters hebben deze ochtend geprobeerd om een vrachtwagen van koerierbedrijf GLS te overvallen in Sint-Pieters-Leeuw.

De bestuurder van een Volvo S60 met Nederlandse nummerplaten, die bij onze noorderburen geseind staat als gestolen, botste kort na 8 uur eerst achteraan tegen de vrachtwagen in de Albert van Cotthemstraat. De trucker had snel door dat er iets niet pluis was en reed onmiddellijk weg richting een opslagplaats van Vanden Borre en Fnac, enkele honderden meters verder in de Slesbroekstraat, waar hij zich veilig op de site parkeerde. Het was initieel zijn bedoeling om daar te gaan leveren.



De daders sloegen op de vlucht, maar dienden wel hun zwaar beschadigde vluchtwagen achter te laten. De bestuurder van de vrachtwagen bleef ongedeerd, maar kreeg wel psychologische bijstand. De lokale recherche onderzoekt de zaak en het parket Halle-Vilvoorde stuurde medewerkers van het labo ter plaatse voor een sporenopname.

