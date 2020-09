Exclusief voor abonnees

Minuten na echtscheiding steekt man ex-vrouw dood met schroevendraaier: “Ze ging me pluimen”

Assisen West-Vlaanderen

Erwin Verhoeven

24 september 2020

17u04

Morgen begint voor het assisenhof in Brugge het proces tegen Mohamed Koukouh (71). Hij staat terecht voor de moord op zijn acht jaar jongere vrouw, Rita Waeles. Het slachtoffer had na 40 jaar samenleven genoeg van hun huwelijk en was kort na Nieuwjaar 2018 ingetrokken bij haar nieuwe Nederlandse vriend, in Friesland. Koukouh stak haar met één steek van een schroevendraaier dood op de parking van de familierechtbank in Veurne. De rechter had het scheidende koppel vlak voordien nog een compliment gegeven. Omdat ze “op een verstandige manier en zonder ruzie” uit elkaar gingen.