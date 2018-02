Minstens één Belg zou 1 miljoen winnen met Euromillions. Het werden er vier HR

24 februari 2018

11u56

Bron: Eigen berichtgeving 1 Ons land telt vier nieuwe miljonairs. Naast de gewone EuroMillions-trekking werd gisteren immers een speciale miljonairstrekking georganiseerd. Daarmee konden 25 Europese spelers elk € 1.000.000 winnen. Er zou minstens één Belg bij zijn, maar het werden er vier.

Wie gisteren meespeelde met Euromillions, maakte niet alleen kans op de duizelingwekkende jackpot van 174 miljoen euro - de tweede grootste pot ooit. De Nationale Loterij verzekerde ook dat minstens één landgenoot één miljoen euro in de wacht zou slepen. Dat kon dankzij het My Bonus-systeem, een speciale miljonairstrekking boven op de gewone trekking. Je kon daarbij niet winnen op basis van cijfers, wél op basis van de My Bonus-code, de 9-cijferige code onderaan elk lottoformulier. Daarmee konden 25 Europese spelers elk € 1.000.000 winnen. Als er geen enkele Belg gewonnen had, zou onze Nationale Loterij één extra winnaar selecteren. Maar dat bleek dus niet nodig.

Nog Belgische winnaar

Ook de gigantische jackpot van 174 miljoen euro wordt uitgekeerd. Twee spelers hadden de vijf winnende nummers en sterren juist en winnen elk 88.862.248,00 euro. Daarbij zijn geen Belgen. Het gaat om een Brit en een Spanjaard. Er was wel nog een landgenoot die vijf cijfers en één ster juist had: hij wint 485.787,20 euro.

De resultaten van de Euromillions-trekking vind je hier. Die van de speciale My Bonus-trekking kan je hier vinden.