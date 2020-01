Minstens 1 op de 3 gemeenten verhoogt prijzen voor ophaling restafval. Check hier of er iets in jouw gemeente verandert avh

15 januari 2020

19u03

Bron: VTM NIEUWS, HLN 9 De prijzen voor de ophaling van restafval verhogen in minstens 1 op de 3 gemeenten. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM NIEUWS en HLN. Op die manier moet de restafvalberg verkleinen.

Nu produceren we jaarlijks gemiddeld 146 kilo restafval per persoon. Tegen 2022 moet dat gemiddelde zakken naar 138 kilo per inwoner. Dat gemiddelde gaat al deels naar beneden door de nieuwe blauwe zakken, waardoor veel meer plastic gesorteerd opgehaald wordt. Maar uit een rondvraag van VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws, blijkt dat minstens 97 van de 300 Vlaamse gemeenten de prijs voor restafvalophaling laten stijgen. 1 op de 3 dus.

Elke gemeente krijgt eigen doelstellingen. In gemeenten met een vergrijzende bevolking ligt de lat op 113 kilo. Aan de kust op 258 kilo. De maatregelen zijn voor elke gemeente anders, in Bornem bijvoorbeeld blijven de zakken even duur, maar zijn ze 20 procent kleiner geworden. En in Destelbergen wordt het huisvuil vanaf 1 februari gewogen. Als ze niet beter sorteren, zal dat de inwoners ongeveer 50 euro per jaar meer kosten.

Check in de tabel hieronder of er iets verandert voor jouw gemeente.