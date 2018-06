Minstens 1 meter groot, 8 jaar oud en... niet te zwaar: Bobbejaanland zet bezoekers op de weegschaal Yannick De Spiegeleir

15 juni 2018

17u58

Bron: eigen berichtgeving 4 Een maatje meer of minder? In pretpark Bobbejaanland maakt het een verschil. Medewerkers kunnen bezoekers van de waterattracties sinds kort vragen om plaats te nemen op een weegschaal. “We vragen dit enkel als er twijfels zijn over het overschrijden van de maximale gewichtslimiet”, zegt woordvoerster Peggy Verelst.

Minstens 1 meter groot en minimum 8 jaar oud. Wie al eens een pretpark bezocht heeft, kent de veiligheidslimieten die gelden voor lengte of leeftijd. Dat er ook een maximum gewicht verbonden is aan bepaalde attracties is minder geweten. Bij pretpark Bobbejaanland in Lichtaart komt daar nu verandering in. Parques Reunidos, de Spaanse eigenaar van het park, heeft beslist om een weegschaal te plaatsen aan vier waterattracties.

Evacuatie

