Minstens 1.600 nieuwe jobs verwacht dit jaar in biotechsector HR

21 februari 2020

06u16

Bron: Belga 4 Binnenland In 2020 zullen er minstens 1.600 nieuwe jobs bijkomen in de Belgische biotechsector, en dat ondanks het recente nieuws dat de farmaceutische groep GSK 720 banen in haar vestigingen schrapt. Dat meldt sectorfederatie flanders.bio op basis van een rondvraag bij haar leden.

“Dit is nog een erg conservatieve raming”, zegt Pascale Engelen van flanders.bio. “Alleen al in Vlaanderen hebben we vandaag meer dan 500 openstaande vacatures. Op onze website staan op dit moment sowieso al 187 vacatures open, en het is nog maar februari.”

Ook in de komende jaren ziet de situatie er volgens flanders.bio rooskleurig uit voor de sector, met onder meer de opening van nieuwe vestigingen voor biotechreuzen Galapagos en UCB. De sectororganisatie vreest wel dat het een uitdaging wordt om voldoende talent van eigen bodem te blijven rekruteren. Zeker omdat er nu al een tekort aan geschoold personeel op de arbeidsmarkt is.

Wat de life sciences sector vooral nodig heeft, is meer studenten die een wetenschappelijke- of STEM-opleiding volgen en speciale trajecten die hen voorbereiden voor jobs in onze branche. De vorige Vlaamse regering heeft hier al sterk op ingezet, maar we zullen met z'n allen nog een tandje bij moeten steken als we talent uit eigen land willen blijven rekruteren, in plaats van internationaal te moeten zoeken”, aldus Engelen.

In Vlaanderen alleen is de sector van de life sciences goed voor meer dan 20.000 directe en 60.000 indirecte jobs.