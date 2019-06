Minste verkeersdoden in EU op Britse wegen, meeste in Roemenië, België in de middenmoot TT

19 juni 2019

13u06

Bron: Belga 2 Van alle EU-lidstaten telde het Verenigd Koninkrijk vorig jaar het minst aantal verkeersdoden per miljoen inwoners. Dat blijkt uit een studie van de European Transport Safety Council (ETSC), een denktank van verkeersexperts. In Roemenië ligt het cijfer ruim drie keer hoger. België zit in de middenmoot.

Vorig jaar stierven ruim 25.000 mensen op de wegen in de Europese Unie. Dat is maar 1 procent minder dan in 2017. De EU had zichzelf het doel opgelegd om het aantal verkeersdoden tussen 2010 en 2020 te halveren. Er is wel vooruitgang geboekt, maar lang niet genoeg.

Om de halvering nog te realiseren, zou er volgens de ETSC dit en volgend jaar telkens nog een daling moeten zijn met 20,6 procent. Ondertussen is er wel al een nieuwe doelstelling gezet: een halvering van het aantal zwaargewonden tussen 2020 en 2030.



Tussen 2010 en 2018 slaagden de EU-lidstaten er gemiddeld in het aantal verkeersdoden met 20,7 procent te doen dalen, terwijl ze nu al aan 42,6 procent hadden moeten zitten. Enkel Litouwen en Griekenland zitten op schema In België was er een daling van ruim 30 procent.

België boven gemiddelde

Het EU-land met de minste doden op de weg per miljoen inwoners was vorig jaar het Verenigd Koninkrijk met minder dan 27,5 doden per miljoen inwoners. Ook Ierland, Denemarken en Zweden scoren goed. De gevaarlijkste wegen bevinden zich volgens de studie in Oost-Europa. In Roemenië en Bulgarije stierven vorig jaar respectievelijk 96 en 87 mensen per miljoen inwoners in het verkeer. België zit met 52 net boven het EU-gemiddelde van 49.

Ierland krijgt dit jaar een speciale vermelding van de ETSC. Het is het op een na veiligste land op vlak van verkeersmortaliteit en is vijf plaatsen opgeschoven sinds 2010.

De ETSC looft de aanpak van de Ierse overheid, die een bijzonder overheidsagentschap voor verkeersveiligheid oprichtte en een langetermijnplan schreef. Er zijn aanzienlijke inspanningen gedaan in de strijd tegen snelheidsduivels en dronken rijders. "De Ierse aanpak is een model voor de EU", luidt het.