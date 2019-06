Minsiter Van den Heuvel: “Mobiscore is goedgekeurd door hele regering” KVDS

23 juni 2019

16u31

Bron: Belga 0 Binnenland Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V) benadrukt dat de Mobiscore is goedgekeurd door de hele regering. Hij doet dat in reactie op een verklaring van burgemeester Peter Reekmans van Glabbeek (Dorpspartij), die de Mobiscore juridisch wil aanvechten.

Eerder deze week lanceerde de Vlaamse overheid de Mobiscore, een instrument dat in kaart brengt hoe vlot mensen te voet of met de fiets van hun woning naar allerlei voorzieningen (scholen, openbaar vervoer, winkels) kunnen. Volgens Peter Reekmans gaat het om een initiatief dat Koen Van den Heuvel in zijn eentje nam. De andere ministers in de Vlaamse regering waren volgens hem niet op de hoogte. De invoering zou ook de bevoegdheden van een regering in lopende zaken overstijgen.

Joke Schauvliege

Van den Heuvel benadrukt in een reactie echter dat de Mobiscore voorkwam in de Beleidsbrieven 2018 en 2019 van zijn voorgangster Joke Schauvliege. Die beleidsbrieven worden goedgekeurd door de hele regering. "De tool is overigens uitgewerkt door het departement Omgeving, dat ook heeft beslist om hem afgelopen week te lanceren", zegt Van den Heuvel. "Ik was bij die lancering zelfs niet aanwezig. Er is dus ook geen sprake van een ministerieel besluit dat Reekmans zou kunnen aanvechten."





Toch heeft de minister zelf ook heel wat vragen bij de tool. "Zo is hij gebaseerd op data uit 2016", zegt hij. "Ik heb daarnaast de indruk dat sommige parameters, zoals de nabijheid van een grote stad, te veel doorwegen. Het departement zal dat verder onderzoeken."



De Mobiscore blijft een vrijwillige tool, benadrukt hij nog. "Het is een vergissing om er allerlei fiscale instrumenten aan vast te koppelen. Wie dat doet, ondergraaft het draagvlak."

Het is volgens de CD&V'er wel weer een nieuw argument om het Gemeentefonds aan te passen, zodat er meer Vlaams geld naar het platteland zou vloeien.