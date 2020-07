Ministers raden reizen af, maar durven het niet te verbieden: "Als je nog geen reis geboekt hebt, vertrek dan niet” Redactie

19 juli 2020

13u30 124 Er worden geen nieuwe maatregelen getroffen om het stijgend aantal besmettingen tegen te gaan. Wel zou er worden ingezet op het beter naleven van de maatregelen. Dat werd beslist op het Overlegcomité vanochtend. Hoe die toepassing van de maatregelen verbeterd moet worden, wordt niet verklaard. Dinsdag komt het Overlegcomité wel opnieuw samen.



In het communiqué van het Overlegcomité worden weinig concrete stappen geformuleerd. Zo wordt bevestigd dat er voorlopig geen nieuwe regels worden ingevoerd. Wel moeten de huidige regels beter worden nageleefd, klinkt het, maar er wordt niet verduidelijkt hoe dat in z’n werk zal gaan. In het bericht is er enkel sprake van “verschillende strategieën op alle overheidsniveaus” die ontwikkeld worden “de toepassing van de veiligheidsregels te verbeteren”. En burgers worden nogmaals aangeraden om zoveel mogelijk de “gouden regels” na te leven.

Ook het contactonderzoek - dat nu al wekenlang in de soep draait - was een belangrijk agendapunt. Maar in het communiqué wordt niet duidelijk gemaakt hoe het tracingsysteem nu verbeterd kan worden - buiten dan dat er een expliciete oproep wordt gedaan om vooral goed mee te werken: “We stellen vast dat mensen minder contacten doorgeven, terwijl tracing een sleutelelement is in ons preventiebeleid.”

Het Overlegcomité heeft ook aan het Crisiscentrum gevraagd om de persconferenties over de coronacijfers weer op te starten. Die persconferenties zullen niet elke dag, maar wel meerdere keren per week gehouden worden.

“Politie treedt altijd op”

“Er is aangedrongen om de maatregelen die er nu zijn, beter te laten naleven. Ik zal daar opnieuw met de gouverneurs en burgmeesters contact over hebben”, zei minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem na afloop van de vergadering. “Dat gaat dan over sluitingsuur en afstand houden. Wanneer dat niet kan, zal er effectief opgetreden worden.”

Strengere straffen of hogere boetes komen er alvast niet. “De boetes zijn streng genoeg, ze starten bij 250 euro en gaan dan tot 750 euro voor horecazaken die de regels niet respecteren. Dat kan zelfs bij herhalingen leiden tot sluiting en veroordelingen door de rechtbank. We gaan nogmaals aan burgemeesters herhalen wat er moet gebeuren”, aldus de minister, die toevoegde dat de politie wel strenger zal optreden. “De politie is opgeroepen om altijd op te treden.”

Link met reizigers?

“Er ligt geen enkele versoepeling nog op de tafel”, zei minister van Volksgezondheid Maggie De Block aan VTM Nieuws. “Het is nu nog in te dijken, maar het is nu alle hens aan dek om erger te voorkomen.”

Over de bron van de toenemende besmettingen, verwijst De Block naar mensen die terugkomen uit het buitenland: “We zien een link met mensen die terugkomen uit bepaalde landen, ook buiten Europa.”

Ook Minister De Crem waarschuwde nog om indien mogelijk niet op reis te gaan. “Mijn raadgeving is: als je nog niet geboekt hebt, blijf zoveel mogelijk in België.” Een reisverbod ligt niet op tafel.

Volgens politici en experten concentreert de heropleving van de epidemie zich wel nog vooral in welomlijnde lokale gemeenschappen en is er nog geen algemene verspreiding aan de gang. “De uitbraken zijn gelinkt aan bepaalde evenementen of sociale kringen”, klinkt het. “Onwetendheid of minder strikte naleving van de regels en beschermingsmaatregelen zijn vaak de trigger.” Tegelijk blijven de cijfers over het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens voorlopig nog stabiel, in tegenstelling tot het aantal besmettingen.

Veiligheidsraad

Het Overlegcomité heeft ook beslist dat de Veiligheidsraad niet vervroegd zal doorgaan. De Veiligheidsraad zal dus gewoon op donderdag plaatsvinden, zoals gepland. Wel komt het Overlegcomité nog een keer op dinsdag samen, om 16:30 uur om de vergadering zo goed mogelijk voor te bereiden.

“De mogelijkheid om bepaalde maatregelen op nationaal niveau te versterken zal ook worden bestudeerd. Iedereen blijft tijdens de komende dagen voortdurend in contact.”

Dat er na de Veiligheidsraad toch opnieuw regels worden verstrengd, is niet uitgesloten, klinkt het.

Tweede golf?

Premier Sophie Wilmès besliste op vrijdag om vandaag het Overlegcomité samen te roepen. Eerder die dag had Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) gevraagd om de geplande Nationale Veiligheidsraad op donderdag vervroegd samen te roepen, gezien de stijging van het aantal nieuwe besmettingen.

Al elf dagen op rij blijft het gemiddeld aantal besmettingen stijgen. Er worden gemiddeld weer 142,9 (of afgerond 143) besmettingen per dag met het coronavirus geregistreerd in ons land, bleek vandaag uit het dashboard van Sciensano. Dat is een stijging met 61 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. Sommige virologen menen dat dit het begin kan zijn van een tweede coronagolf.