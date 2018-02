Ministers beslisten in 2008 om terugkeer van brein achter aanslagen Brussel en Parijs te vragen ep

24 februari 2018

11u11

Bron: Belga 6 Het was al bekend dat Oussama Atar - de 33-jarige Belg die beschouwd wordt als het mogelijke brein achter de aanslagen in Parijs en Brussel en die mogelijk de voorbije weken is omgekomen in Syrië of Irak - in 2012 uit een Iraakse cel werd vrijgelaten op aandringen van de Belgische autoriteiten.

La Libre Belgique en la Dernière Heure melden nu dat de forcing daarbij op 9 april 2008 werd gevoerd door enkele ministers uit de toenmalige regering Leterme I.

Die ministers maakten toen deel uit van het ministerieel comité Inlichtingen en Veiligheid. Waren toen lid: Didier Reynders, Yves Leterme, Laurette Onkelinx (Sociale Zaken), Patrick Dewael (Binnenlandse Zaken), Karel De Gucht (Buitenlandse Zaken), Jo Vandeurzen (Justitie), Joëlle Milquet (Werk) en Pieter De Crem (Defensie), aldus de kranten.

Humanitaire belangen

In een brief van Reynders aan de onderzoekscommissie over de aanslagen legt die uit dat toen werd beslist "de terugkeer van Atar te faciliteren". Er waren volgens hem "samenkomende humanitaire belangen en belangen inzake staatsveiligheid". Er werd een verzoek uitgevaardigd richting Bagdad om de vrijlating van Atar te vragen, met de belofte van een "regelmatige monitoring door de Belgische inlichtingendiensten" en het niet afgeven van een paspoort. In 2012 volgde zijn vrijlating en uitwijzing naar Brussel.

Een agent van de staatsveiligheid die Atar in 2006 opzocht in zijn Iraakse cel omschrijft hem als iemand die helemaal niet het profiel van terrorist had.