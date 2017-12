Ministers bereiken akkoord over het Energiepact: "Kernuitstap bevestigd" jv

19u23

Bron: belga 5 BELGA Jean-Luc Crucke. De vier ministers van Energie in ons land hebben een akkoord bereikt over het interfederaal Energiepact. Dat heeft de Waalse minister van Energie Jean-Luc Crucke gemeld. Het kabinet van zijn Vlaamse collega Bart Tommelein (Open Vld) bevestigt dat de vier ministers een tekst op tafel hebben gelegd, maar benadrukt dat die eerst nog door de vier regeringen moet worden besproken en goedgekeurd. Volgens de krant Le Soir wordt de kernuitstap bevestigd.

Het interfederale Energiepact omvat de grote beleidslijnen voor de toekomst van het Belgische energie- en klimaatbeleid tot 2050. Het pact, en dan vooral de discussie over de sluiting van de kerncentrales in 2025, was afgelopen week onderwerp van een felle discussie binnen de meerderheid, zowel Vlaams als federaal. N-VA wil de levensduur van minstens twee kerncentrales verlengen, maar daar zijn de andere partijen niet voor gewonnen. Ook federaal minister Marie Christine Marghem benadrukte de afspraken te willen nakomen.

Die discussie lijkt nu voorlopig afgewend. Volgens het kabinet-Tommelein ligt er inderdaad een voorstel van de vier energieministers op tafel. Over de inhoud wordt voorlopig niet gecommuniceerd. "Voor ons is er pas een akkoord als er een akkoord is binnen de vier regeringen", zegt woordvoerster Margot Neyskens.

Of de kernuitstap in 2025 in de tekst staat, is voorlopig dus niet duidelijk, al benadrukte Crucke vanavond wel dat "het akkoord overeenkomt met wat we sinds het begin hebben gezegd". "We hebben een project dat de vier ministers samenbrengt, ik hoop dat de vier regeringen hun fiat kunnen geven. Ik ben niet de N-VA, en ik heb ook geen leden van die partij gehoord. Ik verwacht nu een antwoord van de regeringen", klonk het.

Volgens Le Soir zou de tekst de kernuitstap bevestigen. De nucleaire capaciteit moet in eerste instantie vervangen worden door gas en hernieuwbare energie; in 2050 moet zelfs 100 procent van de elektriciteit worden opgewekt aan de hand van duurzame bronnen. Voor 2030 wordt een tussentijdse doelstelling van 40 procent vooropgesteld.

De tekst voorziet daarnaast nog in kleinere maatregelen om de consumptie van energie zoveel mogelijk naar beneden te krijgen, schrijft de Franstalige krant. Zo zullen goederen moeten voldoen aan strengere energienormen en moet het tempo waaraan oude gebouwen gerenoveerd worden, de hoogte in. Om dat laatste te bereiken, voorziet de tekst in een verlaging van het btw-tarief op renovaties. Tot slot mogen na 2035 geen mazoutketels meer verkocht worden.