Ministerraad maakt 2,2 miljoen euro vrij om Afrikaanse varkenspest te bestrijden

09 november 2018

19u20

Bron: Belga 3 De ministerraad maakt 2,2 miljoen euro vrij om de operationele kosten te dekken van het federaal voedselagentschap (FAVV) bij de aanpak van de Afrikaanse varkenspest.

De regering erkent de uitbraak van de ziekte als "onvoorzien incident". Volgens bevoegd minister Denis Ducarme kan het FAVV met het budget 21 voltijdse medewerkers aantrekken en moet het helpen de kosten van de analyses in de laboratoria te dekken.

Het sanitair fonds keerde intussen al 1,166 miljoen euro uit aan kwekers als schadevergoeding voor de preventieve slachtingen van hun dieren. Dat komt volgens de minister neer op 97 procent van het totale bedrag. Ducarme is tevreden over het snelle en efficiënte werk. "Het is immers van essentieel belang snel hulp te bieden aan de kwekerijen die werden getroffen door een moeilijke, maar noodzakelijke beslissing".

Sinds de ontdekking van de ziekte op 13 september in zuid-Luxemburg werden verschillende preventieve maatregelen genomen om te verhinderen dat het virus zich zou verspreiden naar varkenskwekerijen, zo verduidelijkt Ducarme. Zo'n besmetting zou immers "catastrofale" gevolgen hebben voor de sector, die goed is voor 15.000 rechtstreekse jobs en 4.039 bedrijven.