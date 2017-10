Ministerraad keurt relancewet goed en voert zomerakkoord verder uit HA

13u32

Bron: Belga 0 BELGA Eerste minister Charles Michel (MR). De federale ministerraad heeft vandaag de relancewet goedgekeurd. Die zet de maatregelen rond jobcreatie, koopkrachtverhoging en sociale cohesie die bij het zomerakkoord waren afgesproken om in concrete wetteksten.

Onder de maatregel zit onder meer de hervorming van de vennootschapsbelasting, de startersjobs (de lagere bedrijfsvoorheffing voor jonge werknemers), de uitbreiding van de flexijobs, het toelaten van 500 euro onbelast bijverdienen per maand voor bepaalde klusjes, maatregelen om werkgevers te stimuleren om hun werknemers in de winst van hun onderneming te laten delen en het automatisch toekennen van sociale rechten.

"Gigantische oefening"

"De implementatie van het zomerakkoord is een gigantische oefening en elke minister had het mandaat om het wettelijk kader voor te bereiden", zei premier Charles Michel.



Over de teksten wordt nu advies ingewonnen bij de Raad van State en bij de Nationale Bank. De ministerraad keurde ook de programmawet, de wet die de begroting begeleidt, definitief goed. Die kan nu naar de Kamer.