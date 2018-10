Ministerraad keurt halftijds pensioen voor ambtenaren goed jv

05 oktober 2018

16u31

Vanaf midden 2019 zullen ambtenaren die het aan einde van hun loopbaan wat rustiger aan willen doen, de mogelijkheid krijgen om halftijds met pensioen te gaan. De ministerraad heeft daarover een wetsontwerp van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) goedgekeurd.

Voorwaarde is wel dat de betrokkene ouder is dan zestig jaar en in aanmerking komt voor vervroegd pensioen. Hij of zij zal nu niet langer moeten kiezen tussen volledig stoppen met werken of voltijds blijven werken. Wie halftijds met pensioen gaat, blijft overigens nog pensioenrechten opbouwen. Voor de overheid is het voordeel dat het mensen stimuleert langer aan het werk te blijven en dus de tewerkstellingsgraad bij ouderen verhoogt.

"Het halftijds pensioen is een bijkomende opportuniteit om het einde van de loopbaan in te richten. Ik wil benadrukken dat we het eindeloopbaantijdskrediet en de loopbaanonderbreking niet afschaffen. De werkende zal gewoon vrij zijn te kiezen voor de regeling die het best bij hem past. In de meeste gevallen zal het halftijds pensioen voordeliger zijn voor de werkende dan het halftijds eindeloopbaantijdskrediet", zegt minister Bacquelaine.