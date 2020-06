Ministerraad bespreekt kwijtschelding water- en energiekosten voor studenten die niet op hun kot verbleven HLA

18 juni 2020

14u52

Bron: Belga 0 Studenten die tijdens de maanden april en mei door de coronamaatregelen niet op hun kot verbleven, moeten de kosten voor energie en water voor die periode kunnen terugvorderen. De Vlaamse regering bespreekt daarvoor vrijdag een regeling tijdens de ministerraad. Dat heeft Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) donderdag in het Vlaams parlement aangekondigd.

De niet gemaakte kosten voor water en energie door studenten maakte deel uit van een resolutie die het Vlaams parlement enkele weken geleden goedkeurde. Maxim Veys (sp.a) wilde van de minister weten hoe ver de regering staat met de regeling die daarrond werd gevraagd. Diependaele legde uit dat Wonen Vlaanderen is gevraagd een tijdelijke regeling uit te werken voor de kwijtschelding van de kosten voor de maanden april en mei en dat voor studenten die voor 1 april hun kot hebben verlaten en niet voor 1 juni zijn teruggekeerd. Zij moeten de onverschuldigde bedragen kunnen terugvorderen op een laagdrempelige manier, ook via e-mail, en dat uiterlijk wanneer hun contract afloopt.

De regeling staat vrijdag op de agenda van de ministerraad. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de verschillende soorten contracten. Zo zijn er contracten met een algemeen bedrag, dus met alle kosten erin, maar er zijn ook contracten waarbij energie, water, telecom en de belasting op tweede verblijven apart kunnen worden verrekend. Ook merkte de minister op dat sommige verhuurders uit eigen beweging al kosten hebben kwijtgescholden. Voor hen moet ervoor worden gezorgd dat de kosten geen twee keer worden aangerekend.

Oppositielid Veys was tevreden dat de regering snel werk maakt van de regeling. "Dit is leuk nieuws voor de studenten." Wel had hij liever verder gegaan in de maatregelen voor studenten en zal hij blijven aandringen op verdere stappen, zoals de opschorting van de studievoortgangsmaatregelen.

