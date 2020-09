Ministerie van Justitie VS voert onderzoek naar Belgische bewakingssector IB

Bron: Belga 0 Ook het Amerikaanse ministerie van Justitie voert een onderzoek naar misbruiken in de Belgische bewakingssector. Dat schrijft De Standaard vandaag. Verschillende hoofdrolspelers hebben al schuld bekend. Bpost-baas Jean-Paul Van Avermaet, die voordien clustermanager was bij beveiligingsfirma G4S blijft echter onschuldig pleiten.

Er loopt niet één onderzoek naar misdrijven in de bewakingssector in België, maar meerdere. Naast de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) is ook het Amerikaanse ministerie van Justitie (Department of Justice) al sinds april bezig met een onderzoek.

De antikartel-cel van het ministerie vermoedt dat de grote beveiligingsfirma's G4S, Securitas en Seris - die meedongen naar of mee instaan voor de bewaking van instellingen zoals de Amerikaanse ambassade in Brussel en Shape, het centrale commandocentrum van de NAVO in Bergen - geheime prijsafspraken maakten en Amerikaanse belangen schonden. Ook het Brussels parket werkt aan de zaak, zo zeggen meerdere bronnen aan De Standaard.

Bpost-baas Jean-Paul Van Avermaet, die voordien clustermanager was bij G4S, is bij de BMA aangestipt als een van de hoofdverdachten. Hij houdt echter zijn onschuld staande. Opmerkelijk is dat zijn vroegere werkgever, G4S, wel volledig meewerkt en zo aanspraak kan maken op strafvermindering. Ook Securitas en Seris werken actief mee.