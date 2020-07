Minister Zuhal Demir vraagt Luminus campagne met terugdraaiende meter stop te zetten

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) vraagt dat energiebedrijf Luminus per onmiddellijk haar nieuwste campagne voor zonnepanelen stopzet. Daarin beweert Luminus dat Vlamingen die in 2020 zonnepanelen plaatsen 15 jaar lang kunnen rekenen op een terugdraaiende teller en dat is foute, zelfs misleidende informatie voor de consument, zegt Demir. "Het heeft geen zin om Vlamingen voor te liegen. De consument heeft recht op correcte informatie: 15 jaar lang een terugdraaiende teller is op dit moment geen zekerheid", argumenteert de energieminister. Op 9 juli had Zuhal Demir de installateurs in een Facebookpost nog opgeroepen eerlijk te communiceren naar potentiële klanten.