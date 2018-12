Minister Wilmès wil overleg met federale musea KVE

31 december 2018

18u52

Bron: Belga 0 Minister van Wetenschapsbeleid Sophie Wilmès (MR) zal binnenkort samenzitten met de federale musea en instellingen. Dat meldt ze vandaag, nadat verschillende directeurs van federale musea in de krant Le Soir geklaagd hadden over "een onmogelijke situatie" en "verrottingsoperatie" door de zware besparingen de voorbije tien jaar.

Wilmès zegt de musea te willen helpen om structurele oplossingen te vinden om hun goede werking te verzekeren, "binnen de limieten van het kader van lopende zaken". "Ik heb deze functies nog maar sinds enkele dagen opgenomen, maar ik heb al snel beslist om met de musea en instellingen samen te zitten om een directe, duidelijke en eerlijke dialoog te starten. De uitnodigingen gaan binnenkort de deur uit", aldus Wilmès.

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België hebben tussen 2007 en 2017 zo'n 19 procent van hun personeel verloren. Hun dotatie zakte van 4,5 miljoen euro in 2011 naar 3,4 miljoen in 2018, of een kwart minder op amper zes jaar tijd.

Het Museum van Natuurwetenschappen moest op vijf jaar 13 procent van zijn budget inleveren. Ook het Afrikamuseum in Tervuren, dat recentelijk nog zwaar werd gerenoveerd, verloor een kwart van zijn budget en personeel.

De besparingen zijn het gevolg van beslissingen van de regering, maar ook van de Europese begrotingsnorm ‘SEC2010'. Daarnaast is de Nationale Loterij niet meer de grote weldoener van weleer en kan de privé het gat dat de overheid creëert niet volledig opvangen, bijvoorbeeld door het ontbreken van fiscale stimuli voor een mecenaat.

