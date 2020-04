Minister Weyts vraagt "geste" van verhuurders studentenkoten tijdens coronacrisis KVDS

01 april 2020

18u49

Bron: Belga 1 Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) roept verhuurders van koten op "een geste" te doen richting de huurders. In de huurprijs zit altijd een basisbedrag voor bijvoorbeeld energie en internet. "Dat men dat tenminste terugbetaalt, dat lijkt me een minimum minimorum", zei hij woensdag in het debat over de coronacrisis in het Vlaams Parlement.

Het Vlaams Parlement besprak woensdag de nieuwe maatregelen die de Vlaamse regering woensdag heeft goedgekeurd om de sociaal-economische gevolgen van de pandemie op te vangen. De Vlaamse regering heeft de administratie gevraagd de niet-betwiste facturen binnen de tien dagen te betalen, kondigde minister-president Jan Jambon (N-VA) aan. De korte betalingstermijn kan bedrijven helpen overeind te blijven.

Veiligheid

Jambon gaf ook aan dat het departement Mobiliteit en Openbare Werken en het facturatiebedrijf werd gevraagd werken gewoon te laten doorgaan. Voorwaarde is wel dat het kan volgens de regels van de ‘social distancing’ en als de veiligheid kan worden gegarandeerd. Jambon merkte daarbij op dat het voor bepaalde werken net een ideale periode is, nu het verkeer op vele plaatsen stil ligt.



Minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) gaf nog aan dat de regering probeert de structurele begroting enigszins te scheiden van de "besmette" coronabegroting. "We proberen die min of meer uiteen te houden", aldus minister Diependaele, die wel beseft dat een volledige scheiding niet kan. De evolutie van de economische groei kan bijvoorbeeld niet los worden gezien van de coronacrisis.

