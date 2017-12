Minister Weyts viert kerst met Pamela Anderson, burgemeester De Wever met frieten FT

11u11 0 Twitter De cartoon die minister Ben Weyts de wereld instuurde. Heel wat politici sturen hun kerstboodschap de wereld in, maar de ene is al wat origineler dan de andere. Minister Ben Weyts (N-VA) bijvoorbeeld twitterde deze ochtend een wel erg opvallende cartoon.

Als minister van Dierenwelzijn heeft hij vandaag het genoegen kerst te vieren met niemand minder dan de enige echte Baywatch-babe, Pamela Anderson. De wulpse blondine, in rood badpak en zwemplankje, schreef de minister vorige week plots een brief waarin ze hem - in naam van dierenrechtenorganisatie PETA en GAIA - vroeg wanneer hij het verbod op de kweek van pelsdieren nu eindelijk zou instellen.

"Nu het december is, begin ik me zorgen te maken. Er is nog geen wetsvoorstel en je had dat nochtans voor het einde van dit jaar aangekondigd", schreef ze onder meer. "Wie kan Pamela Anderson nu iets weigeren", had Weyts gegrapt. De minister diende in het verleden al een voorstel in, maar wanneer het verbod er daadwerkelijk komt, is nog niet bekend.

Nog op de cartoon: zijn verwezenlijkingen van het voorbije jaar, waaronder de nieuwe rij-opleiding en het verbod op onverdoofd slachten. Op de (lange) to do-lijst volgend jaar: de start van de Oosterweelverbinding, meer investeren in mobiliteit voor fietsers en het aantal verkeersdoden verder naar beneden halen. Het is maar de vraag of een frietje en Geuze, een biertje uit de streek waar Weyts woont, hem daarbij kunnen helpen...

Met de beste wensen! pic.twitter.com/7VmR13HMeK Ben Weyts(@ BenWeyts) link

Ook burgemeester van Antwerpen en N-VA-voorzitter Bart De Wever vierde gisteravond met frietjes. Geen oesters of een gevulde kalkoen dus, maar wel de goeie Belgische kost... van de frietchinees. "Kerstavond bij mijn broer. Varkenswangetjes met kroketten... Tot blijkt dat er geen kroketten zijn. Godzijdank zijn we in Deurne-Noord waar de frietchinees ook op kerstavond paraat staat", grapte De Wever op Facebook. Om dat te bewijzen, postte hij ook enkele foto's. De Wever liet deze ochtend op Radio 1 nog weten dat hij tussen kerst en nieuwjaar met zijn gezin in Marokko verblijft.