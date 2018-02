Minister Weyts trekt sjoemel-rijbewijzen in van malafide rijschool SI

18 februari 2018

14u15

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil de rijbewijzen intrekken die onrechtmatig werden verkregen bij een rijschool in Borgerhout. Weyts trok de erkenning van de rijschool in 2016 al in, toen bleek dat ze rijbewijzen verkocht aan mensen die geen les hadden gevolgd. Nu wil hij ook de rijbewijzen intrekken waarmee gesjoemeld werd.

"We hebben ervoor gezorgd dat we zoveel mogelijk cowboys uit de sector kunnen halen door het opvoeren van de controles en de inspecties, " zegt Weyts aan vrtnws.be. "Dat zal er ook toe leiden dat we nu een tachtigtal mensen hun rijbewijs zullen afnemen omdat zij dat onrechtmatig hebben verkregen, namelijk op basis van een vals rijbekwaamheidsattest".

Duidelijke boodschap

Minister Weyts heeft zich overigens burgerlijke partij gesteld in een rechtszaak tegen de rijschool. "Dit is een duidelijke boodschap aan de malafide rijscholen en aan al degenen die denken dat ze het systeem kunnen bedotten", zegt Weyts. "Er is geen shortcut naar een rijbewijs".

Vlaanderen telt 116 rijscholen, verdeeld over 374 vestigingen. Volgens de minister werd zowel vorig als dit jaar een rijschool gesloten.