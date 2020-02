Minister Weyts roept 62 gemeenten op volwaardig schepen van Dierenwelzijn aan te duiden LH

04 februari 2020

15u14

Bron: Belga 0 Het aantal schepenen van Dierenwelzijn is de voorbije jaren fors toegenomen, maar er zijn nog steeds 62 Vlaamse gemeenten zonder volwaardige schepen van Dierenwelzijn. In het Vlaams Parlement heeft minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) die gemeenten opgeroepen daar werk van te maken.

Een honderdtal schepenen van Dierenwelzijn uit heel Vlaanderen verzamelde vandaag in het Vlaams Parlement voor de vierde Dag van de Schepenen van Dierenwelzijn. Het aantal schepenen voor Dierenwelzijn is in korte tijd geëxplodeerd. In 2017 waren er nog maar 95 schepenen voor Dierenwelzijn, in 2019 waren dat er al 238 (+150 procent).

Toch zijn er dus nog 62 gemeenten zonder volwaardige schepen voor Dierenwelzijn. Minister Weyts roept die gemeenten op daar werk van te maken. Om zijn oproep kracht bij te zetten, hield Weyts dinsdag in het Vlaams Parlement symbolische een lege stoel vrij voor elk van de 62 gemeenten die nog geen volwaardige schepen van Dierenwelzijn hebben.

"Zonder onderscheid, want onder die 62 gemeenten zijn er ook 18 waar mijn eigen partij meebestuurt", zegt Weyts. "Maar in elke gemeente is een volwaardige schepen van Dierenwelzijn, die de bevoegdheid echt zichtbaar maakt, nuttig en zelfs nodig. Dit thema leeft in heel Vlaanderen. Er moet in elk lokaal bestuur een duidelijk aanspreekpunt zijn, een trekker voor meer Dierenwelzijn".