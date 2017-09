Minister Weyts lanceert 7km-club voor wie met de fiets gaat werken 10u38

Bron: Belga 0 Photo News Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil Vlamingen warm maken om met de fiets naar het werk te gaan. Hij lanceert daarom de 7km-club, voor wie op fietsbare afstand van zijn werk woont. De actie gaat gepaard met een brede campagne om potentiële fietsers te verleiden.

Vlaanderen is een fietsland, maar dan vooral tijdens het weekend. Op maandag gaan veel weekendfietsen gewoon weer op stal en kruipen we met z'n allen massaal achter het stuur om naar het werk te gaan. De fiets is vandaag goed voor ongeveer 16 procent van het woon-werkverkeer in Vlaanderen. Minister Weyts wil dat aantal opkrikken. "Vlaanderen moet ook tijdens de werkweek een fietsland worden."



Daarom lanceert de minister de 7km-club, naar analogie met de gemiddelde afstand die iemand aflegt die naar het werk fietst. Om die club uit te breiden, schiet een brede campagne uit de startblokken. Om het goede voorbeeld te geven, fietste minister Weyts vanmorgen zelf naar zijn kabinet - goed voor een vlotte zeventien kilometer.



Wie overschakelt op de fiets, wordt lid van de 7km-club. De campagne bestaat onder meer uit affiches, een campagnewebsite, een guerrilla-actie met stoepspray, radiospotjes, flyers, Facebookfilmpjes en -advertenties en banners op de achterkant van bussen van De Lijn.



Daarnaast werden ook opvallende fietsplaatjes ontworpen. Die worden verdeeld via de website 7kmclub.be, Bike to Work en Voka en uitgedeeld aan kruispunten in Vlaanderen.