Minister Vandeput wil binnen de maand verandering bij het leger Tessa Rens

17 april 2018

08u35

Bron: Eigen berichtgeving 0 Het leger moet zijn interne werking binnen de maand aanpassen. Dat staat in een nota van minister van Defensie Steven Vandeput aan de top van het leger. "De audit heeft aangetoond dat er geen probleem is, maar het kan natuurlijk altijd beter", zegt Vandeput (N-VA) aan VTM NIEUWS.

De aanleiding is de controverse over de F-16’s die langer zouden kunnen vliegen dan eerst gezegd. De legertop zou daarover geïnformeerd zijn, maar die informatie kwam niet bij minister Vandeput terecht. Uit de eerste conclusies van de externe audit blijkt dat er geen fouten zijn gemaakt in het dossier. De informatie moest in principe niet doorstromen naar de minister en het heeft ook geen impact op het dossier van de opvolger van de F-16.

Ruimte voor verbetering

Toch vindt Vandeput dat er iets moet veranderen, bijvoorbeeld op het gebied van informatiedoorstroming. Nu is het bijvoorbeeld niet altijd duidelijk wie wél toegang moet hebben tot bepaalde informatie, en wie niet. "De audit heeft aangetoond dat er geen probleem is, maar het kan natuurlijk altijd beter", zegt Vandeput aan VTM NIEUWS. "Er zijn een aantal verbeteringen mogelijk, en die gaan we op korte termijn proberen door te voeren."

Wat moet veranderen?

Vandeput vraagt daarom aan de chef Defensie om binnen de week af te lijnen wie wél toegang moet hebben tot bepaalde dossiers, en wie niet. "Kennelijk is vandaag bepaalde informatie toegankelijk voor mensen die daar eigenlijk geen toegang tot zouden moeten hebben. Dat moet binnen de week opgelost worden."

Daarnaast wil de minister van Defensie ook duidelijkheid over welke informatie moet doorstromen naar een hoger niveau. "Binnen de maand wil ik een duidelijk plan over de wijze waarop onder andere een deontologische code zal worden ontwikkeld voor Defensie, zodat mensen weten welke informatie naar een hoger niveau moet doorstromen", zegt hij.

Straks komt de Kamercommissie Defensie opnieuw samen over de kwestie.