Minister Vandeput stuurt NH90-helikopters naar Mali ep

12u58

Bron: Belga 0 REUTERS Een NH90-helikopter op de luchtmachtbasis van Florennes. Ons land stuurt twee NH90-helikopters en vijftig militairen naar Mali voor troepentransport en medische evacuatie. De ministerraad heeft daarvoor vandaag het licht op groen gezet. Ze zullen vanaf februari aanwezig zijn. Hun inzet gaat van start in maart en zal vier maanden duren - een periode die met twee maanden kan worden verlengd, aldus minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA).

Defensie is al langer aanwezig in de Sahel. Ons land levert een belangrijke bijdrage aan de Europese traningsmissie European Union Training Mission (EUTM Mali), verdeeld over het hoofdkwartier in Bamako en het trainingscentrum in Koulikoro. Ook is België actief binnen de VN-operatie Minusma, waarvoor we het hoofdcommando leveren.

"We stellen vast dat het vredesakkoord uit 2016 en de uitvoering ervan niet evident zijn", verklaarde minister Vandeput na afloop van de ministerraad. Daarom besliste de regering nog twee NH90's - de opvolgers van de SeaKing - naar het Afrikaanse land te sturen. Dat zal gebeuren in het kader van de VN-missie.

Daarnaast besliste de ministerraad een bijdrage te leveren aan de versterking van de veiligheidsarchitectuur in Irak. Drie Belgische experten zullen deelnemen aan een Europese civiele operatie, weet minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. Ze zullen actief zijn in de beveiligde zone van Bagdad. Voor hun inzet is meer dan 200.000 euro voorzien.