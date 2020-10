Minister Vandenbroucke raadt aan contacten tot “zo weinig mogelijk” te beperken jv

04 oktober 2020

12u54

Bron: belga, VTM Nieuws 120 Frank Vandenbroucke (sp.a), de nieuwe minister van Volksgezondheid, raadt iedereen aan zijn persoonlijke contacten buiten het gezin te beperken tot drie andere personen. Dat zei hij in een interview op de Franstalige zender RTL-TVi. Hij voegde eraan toe dat er voor het begin van volgende week geen nieuwe maatregel zal komen. In VTM Nieuws wou Vandenbroucke dat niet herhalen en hield hij het op “zo weinig mogelijk contacten”.

De kersverse minister toonde zich in VTM Nieuws “ongerust” over de situatie van de pandemie in ons land - “de cijfers gaan echt de verkeerde kant uit”. Toch zei hij: “Er is geen reden om te panikeren, maar we zullen nog voorzichtiger moeten worden”. Vandenbroucke zei dat we niet meteen nieuwe maatregelen moeten verwachten, ook al staan we voor “een moeilijke situatie”.

“Ik zou willen dat de kinderen naar school kunnen blijven gaan”, zei hij. “Ik zou willen dat we oudere mensen niet opnieuw moeten isoleren. Ik zou willen dat onze huisartsen niet overspoeld geraken. En ik zou willen dat ziekenhuizen ook hun andere patiënten kunnen blijven verzorgen.” Om dat te bereiken moeten we de regels zoals ze vandaag bestaan, blijven volgen. Van extra maatregelen wou Vandenbroucke (nog) niet weten.

Nochtans had hij eerder in de uitzending ‘C’est pas tous les jours dimanche’ op RTL-TVi gezegd: “Op basis van alle voorbereidend werk raad ik iedereen aan om de contacten buiten het gezin eerder te beperken tot drie dan tot vijf personen”. Blijkbaar was de minister op erg korte tijd van mening veranderd of had hij voor zijn beurt gesproken. “Er is nog geen enkele beslissing genomen, ik ga hier ook niet met cijfers spelen”, zei hij bij VTM Nieuws. Hij verduidelijkte enkel nog eens dat we op dit moment, volgens de regels van de Veiligheidsraad, onze contacten moeten beperken van nul tot vijf personen. “Men heeft niet gezegd: ‘Je moet vijf contacten hebben’. Als je kijkt naar de huidige situatie, dan zou ik zeggen: ‘Liefst zo weinig mogelijk’.”

Vandenbroucke kon of wou ook niet zeggen wanneer de volgende Veiligheidsraad zou plaatsvinden.

De minister maakte tot slot nog promotie voor de veelbesproken kleurenbarometer. Op de vraag of die dan ook de komende dagen zou worden gelanceerd, was het antwoord echter: “Ik denk het niet, we zijn dat nog aan het bestuderen.” De overheid wacht daarvoor nog op het advies van experts, besloot Vandenbroucke.