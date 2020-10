Minister Vandenbroucke: “Het wordt een moeilijk najaar. Ik kan niets garanderen” KVDS

11 oktober 2020

13u22 16 Een nieuwe lockdown is niet van de tafel als de coronacijfers blijven stijgen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) gezegd aan VTM NIEUWS.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

“Ik kan niets garanderen”, aldus de minister. “Het enige wat ik wél kan garanderen is dat als we het samen aanpakken en hetzelfde zeel trekken, we de meeste kans hebben om te bereiken wat we willen bereiken: de scholen ophouden, de bedrijven laten werken en zorgen dat de ziekenhuizen het aankunnen.”

“Dramatisch”

Volgens Vandenbroucke zijn de cijfers “dramatisch”. Hij hoopt dat we er zullen komen met de nieuwe maatregelen die de regering vorige week nam. “De essentie is dat we afstand houden van elkaar en dat we anders een mondmasker dragen. Je mag met sommige mensen nauw contact hebben. Je gezin niet meegerekend zijn dat er drie. Met jezelf erbij is dat vier. Cafés moeten dicht om 23 uur, restaurants om 1 uur. Er is een groot verschil tussen beide. Als er ambiance is op café, blijven mensen niet aan tafel zitten, gaan ze luider spreken en elkaar vastpakken. De discipline gaat omlaag met de avond. In restaurants is dat anders. Daar is het makkelijker om die discipline aan te houden.”

Volgens de minister is het de bedoeling om nationaal één lijn te trekken, met afspraken voor heel België. “Dat is een soort lat die we leggen. Gouverneurs en burgemeesters kunnen strengere maatregelen nemen indien nodig. Het is dus een combinatie van een nationale minimumeis en lokale verantwoordelijkheden. Waar de toestand erger is, moeten extra maatregelen genomen worden.”

Moeilijk najaar

“Het wordt een moeilijk najaar”, gaat hij verder. “De dagen worden korter, donkerder en kouder. Heel anders dan in maart, toen het uitkijken was naar de lente en de zomer. Het is moeilijk voor iedereen. We moeten ons nu strikt houden aan wat afgesproken is. Hoe strenger we zijn voor onszelf, hoe minder drastisch de volgende stappen zullen zijn.”

Of een lockdown dreigt? “Ik kan niets garanderen. Het enige wat ik wél kan garanderen is dat als we het samen aanpakken en hetzelfde zeel trekken, we de meeste kans hebben om te bereiken wat we willen bereiken: de scholen ophouden, de bedrijven laten werken en zorgen dat de ziekenhuizen het aankunnen.”